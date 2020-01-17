США убили Сулеймани умышленно, чтобы дестабилизировать регион - МИД РФ
14:00 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Убийство иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде было совершено США умышленно, чтобы подорвать безопасность и дестабилизировать обстановку в регионе. Об этом говорится в размещенных в пятницу на сайте МИД РФ ответах на вопросы СМИ, подготовленных, но не прозвучавших на пресс-конференции и. о. министра иностранных дел Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2019 году.
"Расцениваем операцию американцев против командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Сулеймани и окружавших его лиц в Багдаде 3 января 2020 г. как умышленный акт, подрывающий безопасность и стабильность в регионе, который был совершен на территории суверенного государства - члена ООН без его ведома, - отметили в дипведомстве. - Призываем все стороны действовать сдержанно, проявляя здравый смысл и отдавая приоритет дипломатическим средствам".
НОВОСТИ
- 14:32 17.01.2020
- Население материкового Китая превысило 1,4 млрд человек
- 14:12 17.01.2020
- Красная армия освободила Варшаву, но не принесла Польше свободу, считают в МИД страны
- 13:32 17.01.2020
- Единороссы заявили о претензиях к Минздраву, Минкультуры, Минтруда и Минпросвещения
- 13:20 17.01.2020
- В столице побит температурный рекорд
- 13:05 17.01.2020
- Польша просит Запад на Дне памяти жертв Холокоста поддержать позицию Варшавы - Лавров
- 13:00 17.01.2020
- Депутаты-единороссы предложили ликвидировать политические партии за получение иностранного финансирования
- 12:32 17.01.2020
- В США заключенного помиловали за несколько часов до казни
- 12:20 17.01.2020
- Не исключено, что США попытаются осуществить сценарий Венесуэлы в других странах - Лавров
- 12:05 17.01.2020
- Темпы роста китайской экономики в 2019 году превысили 6%
- 12:00 17.01.2020
- Два человека погибли в результате ДТП с 15 автомобилями на трассе М-4 "Дон"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать