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Население материкового Китая превысило 1,4 млрд человек

14:32 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По состоянию на конец 2019 года численность населения Китая без учета населения Гонконга, Макао и Тайваня, достигла 1 млрд 400 млн 50 тыс. человек, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.

Прирост населения в прошлом году, по сравнению с 2018 годом, составил 4,67 млн человек.

Численность мужского населения страны зарегистрирована на отметке 715 млн 270 тыс., женского - 684 млн. 780 тыс.

Городское население достигло 848,43 млн человек, увеличившись более чем на 176 млн, составив 60,6% от общего числа жителей материкового Китая. В то же время, численность сельского населения сократилась за год до 551,6 млн.

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