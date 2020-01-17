ЕР отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование
17:12 17.01.2020 Источник: Эхо Москвы
«Единая Россия» отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование. Это следует из электронной базы данных Госдумы. Глава Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сообщил, что документ нуждается в серьезном юридическом анализе и доработке.
Авторы законопроекта считают, что представители оппозиционных партий ведут активную антироссийскую пропаганду. Эхо Москвы
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