ЕР отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование

17:12 Источник: Эхо Москвы

«Единая Россия» отозвала законопроект о ликвидации партий за иностранное финансирование. Это следует из электронной базы данных Госдумы. Глава Комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов сообщил, что документ нуждается в серьезном юридическом анализе и доработке.

Авторы законопроекта считают, что представители оппозиционных партий ведут активную антироссийскую пропаганду. Эхо Москвы