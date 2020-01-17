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Мишустин назначил замглавы ФНС Даниила Егорова руководителем службы - распоряжение

17:40 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе, датируемом 17 января. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

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