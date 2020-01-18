S&P ожидает роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году
09:30 18.01.2020 Источник: РБК
Международное рейтинговое агентство S&P ожидает, что темпы роста ВВП в России в 2020 году повысятся до 1,8%. Об этом говорится в пресс-релизе агентства, поступившего в РБК.
Причинами таких ожиданий в S&P назвали смягчение денежно-кредитной и бюджетной политики, а также эффект низкой базы.
Как ожидает S&P, темпы роста ВВП в 2019 году в России составят 1,3%.
Агентство подтвердило кредитный рейтинг страны на уровне «ВВВ-» со стабильным прогнозом на фоне отставки правительства и предложенных 15 января Владимиром Путиным конституционных реформ.
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