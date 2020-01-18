Экс-президент Боливии Моралес назвал ошибкой выдвижение на четвертый срок
11:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что ему не следовало выдвигаться на четвертый срок. Об этом он рассказал в интервью газете "Цайт", опубликованном в пятницу.
"Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, что он считает "своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства".
"Мне следовало отказаться от предложения. Но мы победили в первом туре выборов", - добавил Моралес, который занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года.
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