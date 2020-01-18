0
0
116
НОВОСТИ

Экс-президент Боливии Моралес назвал ошибкой выдвижение на четвертый срок

11:00 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Боливии Эво Моралес заявил, что ему не следовало выдвигаться на четвертый срок. Об этом он рассказал в интервью газете "Цайт", опубликованном в пятницу.

"Моей ошибкой было снова выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвертый срок в соответствии с конституцией", - сказал он, отвечая на вопрос, что он считает "своей самой большой политической ошибкой за 14 лет президентства".

"Мне следовало отказаться от предложения. Но мы победили в первом туре выборов", - добавил Моралес, который занимал высший государственный пост с января 2006 года по ноябрь 2019 года.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 18.01.2020
Депутат предложил лишать преступников гонораров за мемуары
0
27
11:30 18.01.2020
Поклонская прокомментировала призыв лишить Урганта гражданства
0
94
10:30 18.01.2020
Байден обвинил Цукерберга в получении денег за показ видео об "украинском деле"
0
173
10:00 18.01.2020
Администрация Трампа задумывалась о возможности нанесения превентивного удара по объектам Ирана
0
210
09:30 18.01.2020
S&P ожидает роста российского ВВП до 1,8% в 2020 году
0
263
09:00 18.01.2020
Рамзан Кадыров может сменить должность - СМИ
0
329
08:50 18.01.2020
Трамп посоветовал аятолле Хаменеи следить за словами
0
286
08:40 18.01.2020
В результате обстрелов Алеппо погибли 28 человек
0
259
08:30 18.01.2020
Макрона эвакуировали из театра в Париже из-за прорыва протестующих
0
279
22:19 17.01.2020
Украина планирует принять меры по снижению напряженности в отношениях с РФ
0
836

Возврат к списку