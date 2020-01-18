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Уровень загрязнения воздуха в Пекине в 14 раз превысил норму ВОЗ

12:30 18.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Среднесуточная концентрация мелких твердых частиц PM 2,5, служащих основным источником смога, в некоторых районах Пекина в субботу превысила 350 микрограмм на кубический метр, передает Пекинский центр мониторинга охраны окружающей среды. Это в 14 раз превышает норму, установленную Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) на уровне 25 мкг/куб.

По данным на 12:00 по местному времени (07:00 мск), уровень загрязнения в районе Чаоян на востоке города (деловой центр Пекина) достиг 356 мкг/куб, в районе Фэнтай на юге - 308 мкг/куб, в Мэньтоугоу на западе - 251 мкг/куб, в северных районах столицы - от 150 до 250 мкг/куб.

Уровень загрязнения воздуха расценивается как "опасный для жизни".

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