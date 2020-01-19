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МИД ФРГ: Угрозы и военные акции в отношении Ирана ничего изменили

11:00 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угрозы США в отношении Ирана не способствуют изменению политики Тегерана на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью газете "Бильд ам зонтаг" глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Угрозы и военные акции ничего в этом не изменили, - сказал Маас. - Нельзя делать так, как будто проведенная извне смена режима в Тегеране автоматически улучшит ситуацию". "Это в определенной мере уже потерпело неудачу, например, в Ираке", - утверждал он.

"ЕС делает ставку на дипломатию вместо эскалации", - подчеркнул министр. Он высказался в защиту Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. "Без соглашения Иран, возможно, уже бы имел атомную бомбу. Мы должны непременно воспрепятствовать этому", - отметил Маас.

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