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Президент России прибыл на конференцию по Ливии в Ведомство Федерального канцлера ФРГ

16:38 19.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин прибыл к зданию Ведомства Федерального канцлера ФРГ, где начинается международная конференция по Ливии. У главного входа его встретила канцлер Германии Ангела Меркель.

После совместного фотографирования глав делегаций стран - участниц конференции Путин вместе с представителями других государств перейдет в зал, отведенный для встречи. Организаторы ожидают, что конференция продлится не менее четырех часов.

Как ранее сообщили в Кремле, "предполагается обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса, в том числе по вопросам скорейшего прекращения боевых действий, примирения враждующих сторон и запуска широкого политического диалога под эгидой ООН.

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