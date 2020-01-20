В Кремле наметили предварительную дату голосования по поправкам в Конституцию - СМИ
10:05 20.01.2020 Источник: РБК
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию может пройти в воскресенье, 12 апреля. Это наиболее вероятная дата, которая обсуждается в Кремле, рассказали три близких к администрации президента источника РБК.
Есть также второй вариант — 26 апреля, говорят два собеседника. Но эта дата менее вероятна, добавляет один из них. Воскресенье, 19 апреля, неудобно для голосования, поскольку на этот день выпадает православная Пасха, говорит еще один близкий к Кремлю источник.
НОВОСТИ
- 11:15 20.01.2020
- Верховный шаман Бурятии подписал договор с жрецами вуду
- 11:05 20.01.2020
- Ребенок оказался в числе погибших при прорыве трубы в мини-отеле Перми - Минздрав
- 11:00 20.01.2020
- Почти две трети россиян считают, что в стране есть политзаключенные - опрос
- 10:32 20.01.2020
- России отдадут долги за военную технику, сообщают СМИ
- 10:20 20.01.2020
- Принц Гарри признал, что испытывает глубокую печаль из-за последствий совместного с супругой решения
- 10:00 20.01.2020
- Главную премию Гильдии киноактеров США получил фильм "Паразиты"
- 09:32 20.01.2020
- Материнский капитал на первенца начнут оформлять уже в марте-апреле
- 09:20 20.01.2020
- Банкам запретят брать комиссию по платежам за ЖКХ
- 09:05 20.01.2020
- Американские солдаты заблокировали путь российских военных в Сирии - СМИ
- 09:00 20.01.2020
- Пять человек погибли в результате прорыва трубы в хостеле в Перми
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать