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НОВОСТИ

До минимума за 17 лет упал объем слияний и поглощений в РФ

11:32 20.01.2020 Источник: РБК

Прошедший 2019 год стал наихудшим для российского рынка слияний и поглощений (mergers and acquisitions, M&A) за семнадцать лет, отмечается в исследовании Refinitiv (бывшее подразделение F&R Thomson Reuters), с которым ознакомился РБК.

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.

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