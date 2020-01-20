Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить вместо него Краснова

13:44 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе главы государства.

"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сказали в пресс-службе.