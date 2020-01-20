Путин предложил освободить Чайку от поста генпрокурора и назначить вместо него Краснова
13:44 20.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин предложил освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора и внес в Совет Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост руководителя Генпрокуратуры. Об этом сообщили в понедельник в пресс- службе главы государства.
"Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора Российской Федерации и предложение об освобождении от этой должности Юрия Чайки в связи с переходом на другую работу", - сказали в пресс-службе.
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