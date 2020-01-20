Закон об изменении конституции вступит в силу после одобрения на всероссийском голосовании

17:59 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одобрение на всероссийском голосовании станет условием вступления в силу президентского законопроекта об изменении Конституции РФ. Об этом в понедельник сообщил журналистам глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Мы сейчас прописываем процедуру, это достаточно сложная вещь. Конечно, это будет одно из условий вступления в силу", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.