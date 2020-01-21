Столтенберг сообщил о беспилотниках НАТО, способных заглянуть вглубь РФ

10:00 Источник: Известия

Новые беспилотники НАТО Global Hawk смогут заглянуть на сотни километров вглубь России, пишет норвежское издание VG со ссылкой на генсека альянса Йенса Столтенберга.

По его словам, модернизированные дроны дадут НАТО «уникальные преимущества, которых нет у России и Китая».

«Они будут летать над территорией НАТО, но смогут фиксировать и то, что происходит далеко за границей соседней с нами страны. Мы сможем гораздо лучше разобраться, что там за ситуация», — заверил 20 января Столтенберг.

Всего альянс закупил пять новых американских Global Hawk. В настоящее время два проходят испытания на авиабазе Сигонелла на Сицилии. Предполагается, что на вооружения беспилотники поступят в 2022 году.

Дроны смогут летать по 30 часов без заправки и передавать четкие изображения с высоты 18 км.

«В отличие от спутниковых фотографий, изображения с радаров и датчиков не зависят от погоды и темноты», — указал бригадный генерал США Фил Стюарт. Известия