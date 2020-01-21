МКС изнутри загрязнен грибками и бактериями - Институт медико-биологических проблем
11:32 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС)загрязнены бактериями и грибками. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.
Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору "Э-Нос" можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. "Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - говорится в тезисах.
Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.
НОВОСТИ
- 11:20 21.01.2020
- Пьяных правонарушителей предлагают отправлять на принудительное лечение
- 11:05 21.01.2020
- Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до "ВВВ"
- 11:00 21.01.2020
- Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы - ТВ
- 10:32 21.01.2020
- Джонсон пообещал равные для всех условия по иммиграции в Британию
- 10:20 21.01.2020
- В РФ предложили ввести понятие педагогической тайны
- 10:05 21.01.2020
- СМИ назвали имя нового главаря ИГ
- 10:00 21.01.2020
- Столтенберг сообщил о беспилотниках НАТО, способных заглянуть вглубь РФ
- 09:32 21.01.2020
- Повышение пенсионного возраста привело к сокращению числа пенсионеров
- 09:20 21.01.2020
- В деле о подброшенных журналисту Голунову наркотиках до сих пор нет обвиняемых - СМИ
- 09:05 21.01.2020
- Белоруссия приобрела партию норвежской нефти
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать