МКС изнутри загрязнен грибками и бактериями - Институт медико-биологических проблем

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые провели эксперимент "Электронный нос", который показал, что внутренние поверхности Международной космической станции (МКС)загрязнены бактериями и грибками. Об этом говорится в опубликованных тезисах доклада специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП), подготовленного в рамках XLIV Королёвских чтений.

Как отмечается в документе, благодаря новому научному прибору "Э-Нос" можно улавливать газовые выделения бактерий и грибов, что позволяет быстро находить микробную загрязненность внутри станции. "Всего было проведено 12 измерительных сессий, при выполнении которых, используя прибор, удалось обнаружить как грибную, так и бактериальную загрязненность некоторых поверхностей станции", - говорится в тезисах.

Ученые подчеркивают, что в условиях длительного космического полета, включая будущие межпланетные экспедиции, важно осуществлять оперативный микробиологический контроль внутренних поверхностей станции и оборудования.