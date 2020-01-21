Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя ВС РФ - источник
12:00 21.01.2020
Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку, сообщил Znak.com источник в судебной системе. По его словам, об этом предупредили руководителей судов. По словам источника, причиной ухода Лебедева могут стать его возраст (76 лет) и состояние здоровья.
Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года. Последний раз он переизбирался на должность в 2014 году, его шестилетний срок полномочий истекает в мае 2020 года. В сентябре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала действующего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на новый срок на этом посту.
НОВОСТИ
- 13:05 21.01.2020
- Встреча Путина и Джонсона в Берлине была "с элементами примирительного настроя" - Песков
- 13:00 21.01.2020
- Речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет - Краснов
- 12:32 21.01.2020
- Компартия Китая призвала не скрывать информацию о коронавирусе
- 12:20 21.01.2020
- Сбитый во время войны советский самолет нашли в Польше
- 12:05 21.01.2020
- Цены на новостройки в городах-миллионниках России за 2019 год выросли на 9% - эксперты
- 11:32 21.01.2020
- МКС изнутри загрязнен грибками и бактериями - Институт медико-биологических проблем
- 11:20 21.01.2020
- Пьяных правонарушителей предлагают отправлять на принудительное лечение
- 11:05 21.01.2020
- Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до "ВВВ"
- 11:00 21.01.2020
- Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы - ТВ
- 10:32 21.01.2020
- Джонсон пообещал равные для всех условия по иммиграции в Британию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать