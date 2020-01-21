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НОВОСТИ

Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя ВС РФ - источник

12:00 21.01.2020

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку, сообщил Znak.com источник в судебной системе. По его словам, об этом предупредили руководителей судов. По словам источника, причиной ухода Лебедева могут стать его возраст (76 лет) и состояние здоровья.

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года. Последний раз он переизбирался на должность в 2014 году, его шестилетний срок полномочий истекает в мае 2020 года. В сентябре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала действующего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на новый срок на этом посту. 

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