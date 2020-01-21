Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя ВС РФ - источник

12:00

Председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в ближайшее время может уйти в отставку, сообщил Znak.com источник в судебной системе. По его словам, об этом предупредили руководителей судов. По словам источника, причиной ухода Лебедева могут стать его возраст (76 лет) и состояние здоровья.

Лебедев возглавляет Верховный суд с 1989 года. Последний раз он переизбирался на должность в 2014 году, его шестилетний срок полномочий истекает в мае 2020 года. В сентябре прошлого года Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала действующего председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на новый срок на этом посту.