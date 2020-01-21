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Компартия Китая призвала не скрывать информацию о коронавирусе

12:32 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Политико-юридическая комиссия ЦК КПК предупредила во вторник чиновников об опасности скрытия информации о распространении коронавируса в Китае.

"Тот, кто ради своих интересов умышленно скроет информацию о распространении нового вируса или несвоевременно сообщит о нем, тот будет опозорен на века, - говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице комиссии в социальной сети QQ. - Тот, кто поставит свое политическое положение выше интересов наших граждан, тот будет считаться величайшим преступником перед лицом партии и народа".

Комиссия призвала к открытости информации о распространении коронавируса во избежание паники в обществе. "Люди не живут в вакууме, если мы скроем данные о заболевании и лишим народ права знать правду о нем, то мы только предоставим почву для распространения слухов", - отмечается в заявлении.

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