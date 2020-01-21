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Речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет - Краснов

13:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидат на должность Генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет.

"Я считаю, что реформа была эффективная, следствие и надзор были разделены. И ни у одного органа нет стольких полномочий - и надзор и следствие", - сказал Краснов, выступая в Совете Федерации во вторник.

Он отметил, что сейчас могут быть разные позиции Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, "но полномочия все регулируются законом". "Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной", - отметил Краснов.

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