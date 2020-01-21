Речи об изменениях после реформы разделения следствия и надзора нет - Краснов
13:00 21.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кандидат на должность Генпрокурора РФ Игорь Краснов считает, что речи об изменениях после реформы о разделении следствия и надзора нет.
"Я считаю, что реформа была эффективная, следствие и надзор были разделены. И ни у одного органа нет стольких полномочий - и надзор и следствие", - сказал Краснов, выступая в Совете Федерации во вторник.
Он отметил, что сейчас могут быть разные позиции Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, "но полномочия все регулируются законом". "Поэтому в настоящее время об изменениях речи, мне кажется, нет. А реформа была эффективной", - отметил Краснов.
НОВОСТИ
- 13:05 21.01.2020
- Встреча Путина и Джонсона в Берлине была "с элементами примирительного настроя" - Песков
- 12:32 21.01.2020
- Компартия Китая призвала не скрывать информацию о коронавирусе
- 12:20 21.01.2020
- Сбитый во время войны советский самолет нашли в Польше
- 12:05 21.01.2020
- Цены на новостройки в городах-миллионниках России за 2019 год выросли на 9% - эксперты
- 12:00 21.01.2020
- Вячеслав Лебедев может покинуть пост председателя ВС РФ - источник
- 11:32 21.01.2020
- МКС изнутри загрязнен грибками и бактериями - Институт медико-биологических проблем
- 11:20 21.01.2020
- Пьяных правонарушителей предлагают отправлять на принудительное лечение
- 11:05 21.01.2020
- Европейское агентство Scope Ratings повысило рейтинг России до "ВВВ"
- 11:00 21.01.2020
- Суд в Китае приговорил бывшего главу Интерпола Мэн Хунвэя к 13,5 годам тюрьмы - ТВ
- 10:32 21.01.2020
- Джонсон пообещал равные для всех условия по иммиграции в Британию
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать