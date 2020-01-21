Предложение направлять на принудительное лечение пьяных нарушителей в Госдуме назвали фейком

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме назвали фейком предложение направлять на принудительное лечение пьяных нарушителей. С такой идеей выступили МВД и Минюст, сообщает издание «Известия».

Инициатива также касается тех, кто регулярно распивает алкогольные напитки в неположенных местах.

Первый зампред комитета ГД по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» выразил недоверие этим нововведениям.

«Это экстравагантное предложение, лечить надо больных. Не каждый человек, который выпил в общественном месте, является алкоголиком. Лечить надо алкоголиков. Но для этого тоже надо возродить то, что было в советское время — ЛТП (лечебно-трудовые профилактории), это сложная история, такими простыми предложениями она не решается. Что касается алкоголиков — здесь совершенно другие принципы. Я думаю, что это фейковое предложение».

Соответствующие положения проработают МВД и Минюст до 1 марта. Позже они попадут в проект нового Кодекса об административных правонарушениях. В частности, предлагается предоставить судам право направлять на обязательное лечение от алкоголизма тех, кто неоднократно совершал правонарушения в нетрезвом виде.