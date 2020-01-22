Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор - источники

09:20 Источник: РБК

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.

Таким образом она займет место Михаила Мурашко, который был во вторник назначен министром здравоохранения. РБК