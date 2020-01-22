В Минобороны сообщили время на защиту Москвы от ракетного удара

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Командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук заявил, что для защиты Москвы от ракетного удара может потребоваться несколько десятков минут.

По его словам, в случае атаки, система предупреждения о ракетном нападении сформирует целеуказания для системы ПРО, которая начнёт свой боевой цикл.

«Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут», — сказал он в интервью газете «Красная звезда».

Грабчук уточнил, что обнаружение целей происходит на расстоянии в несколько тысяч километров.

В декабре 2019 года министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о постановке на боевое дежурство ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард». RT