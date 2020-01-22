"Титаник" хотят вскрыть, чтобы достать артефакты
12:20 22.01.2020 Источник: Русская служба Би-би-си
Американская компания RMS Titanic Inc., которая уже 30 лет поднимает на поверхность артефакты с "Титаника", намерена впервые в истории вскрыть лежащий на глубине четырех километров остов судна. Однако план может столкнуться с противодействием семей погибших и активистов.
О том, что американская фирма готовится вскрыть "Титаник", сообщает газета Telegraph со ссылкой на материалы иска, поданного RMS Titanic Inc. в окружной суд Восточной Вирджинии в понедельник.
Компания надеется получить право собирать предметы с судна. Сегодня она обладает эксклюзивным правом на сбор предметов, лежащих на морском дне в определенном радиусе от остова "Титаника".
Как говорится в материалах иска, вскрытие хотят осуществить с помощью трех подводных аппаратов. Их главная цель - поднять на поверхность беспроводной передатчик фирмы Marconi, с которого "Титаник" подал сигнал о бедствии в день катастрофы.
Если этого не сделать, то важный для истории прибор будет потерян навсегда, потому что палуба вот-вот обвалится, полагают в компании.
План операции подробно описан в материала иска. Сначала к останкам судна спустится пилотируемая подводная лодка. С нее к "Титанику" будут направлены три подводных беспилотника.
Они буду работать на палубе над звукоизолированной "тихой комнатой", где размещалась часть радиооборудования.
Выставки "сокровища "Титаника" успешно проходят по всему миру, а монополия на "сокровища" находится в руках одной компании
Один из роботов пробьет в палубе отверстия, а два других будут снимать процесс.
После этого роботы с помощью манипуляторов достанут из "тихой комнаты" и соседней радиорубки все ценное радиооборудование, но в первую очередь они будут искать радиопередатчик Marconi, который называют "голосом "Титаника".
Когда передатчик достанут, RMS Titanic планирует восстановить прибор и сделать его жемчужиной своей постоянной выставки в казино Luxor в Лас-Вегасе, а также организовать турне артефакта по мировым музеям.
Однако план может не понравиться родственникам жертв трагедии и активистам. Во-первых внутри судна могут по-прежнему сохраняться тела погибших, которые могут потревожить. Русская служба Би-би-си
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