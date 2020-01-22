Митрополит Иларион опроверг наличие элитной недвижимости в Испании
13:20 22.01.2020 Источник: Эхо Москвы
Митрополит Иларион отрицает наличие элитной недвижимости в Испании. Глава Отдела внешних церковных связей РПЦ считает публикацию на эту тему заказом.
Статья о наличии квартиры за миллион евро в Испании является дезинформацией, настаивает митрополит Волоколамский Иларион. Эти сведения, сказал он в интервью агентству РИА Новости, в ряде СМИ назвали недостоверными, в том числе в еженедельнике «Собеседник». Однако, посетовал священнослужитель, людей интересует компромат, а не реальность. О том, что у главы внешнеполитического ведомства РПЦ может быть элитный пентхаус на востоке Испании, писала «Новая газета». Позже «Собеседник» уточнил, что стоимость жилья в публикации коллег была завышенной. Квартира оценивается примерно в 11 миллионов рублей по курсу 2011 года, когда митрополит подписал документы на эту недвижимость. И гонораров за его книги и музыкальные произведения вполне могло хватить, пишет издание. Только из этих денег сам Иларион, добавляет еженедельник, заплатил всего 16 тысяч евро и собственником жилья так и не стал из-за проблем у застройщика.
Митрополит также отрицает наличие двух автомобилей Mercedes, о чем писала пресса, а квартира, о которой идет речь в публикации «Собеседника» — не шести— а четырехкомнатная, и обошлась в 6, а не в 25 миллионов рублей. Эхо Москвы
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