Расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году - Голикова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы бюджета России по материнскому капиталу к 2022-2023 году стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что по предварительной оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 млрд рублей, а в последующие годы, по ее словам, запланировано увеличение.