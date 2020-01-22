0
0
0
НОВОСТИ

Расходы по материнскому капиталу достигнут 290 млрд рублей ежегодно к 2023 году - Голикова

13:32 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Расходы бюджета России по материнскому капиталу к 2022-2023 году стабилизируются на уровне 250-290 млрд рублей в год. Об этом сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.

Она напомнила, что по предварительной оценке, в текущем году расходы на эти цели составят порядка 100 млрд рублей, а в последующие годы, по ее словам, запланировано увеличение.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 22.01.2020
Митрополит Иларион опроверг наличие элитной недвижимости в Испании
0
47
13:05 22.01.2020
Путин назначил Чайку полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе
0
71
13:00 22.01.2020
Аномально теплая зима в России привела к ранней активности клещей
0
82
12:32 22.01.2020
Республиканцы отклонили запрос дополнительных документов в рамках импичмента Трампа
0
115
12:20 22.01.2020
"Титаник" хотят вскрыть, чтобы достать артефакты
0
137
12:05 22.01.2020
Бывший вице-премьер Акимов может возглавить "Почту России"
0
145
12:00 22.01.2020
Матвиенко предлагает распространить запрет на иностранное гражданство на дипломатов
0
173
11:32 22.01.2020
Совфед назначил Краснова генпрокурором РФ
0
185
11:20 22.01.2020
Командир иранского ополчения "Басидж" убит на юго- западе страны - агентство
0
236
11:05 22.01.2020
Пресс-секретарем премьер-министра РФ назначен Борис Беляков
0
215

Возврат к списку