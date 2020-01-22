Руководители медучреждений не должны получать в 3-5 раз больше рядовых врачей, считает Путин

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три- пять раз больше, чем рядовой врач", - сказал Путин.