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НОВОСТИ

Руководители медучреждений не должны получать в 3-5 раз больше рядовых врачей, считает Путин

14:32 22.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководители медучреждений не должны получать в три-пять раз больше врачей, это несправедливо. Об этом заявил в среду президент РФ Владимир Путин на встрече с общественностью в Липецкой области.

"Нужно, чтобы структура в медицинском учреждении была, все-таки, справедливой. Чтобы начальство не получало в три- пять раз больше, чем рядовой врач", - сказал Путин.

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