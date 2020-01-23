Володин выступил против расширения круга вопросов в законопроекте о поправке к конституции
14:12 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перечень вопросов, обозначенных в президентском законопроекте о поправке к Конституции РФ, не нуждается в расширении при рассмотрении документа во втором чтении. Такое мнение журналистам высказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"На мой взгляд, было бы правильно здесь не расширять перечень вопросов, которые будут рассмотрены во втором чтении, а сконцентрироваться и поддержать те предложения, которые были проработаны в рамках рабочей группы, созданной президентом, и в рамках его инициативы", - сказал Володин по итогам обсуждения законопроекта главы государства в первом чтении.
НОВОСТИ
- 15:12 23.01.2020
- Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия из-за эпидемии пневмонии
- 15:00 23.01.2020
- Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о гибели 5 человек при прорыве трубы в Перми - источник
- 14:32 23.01.2020
- В 2019 году на политических акциях в Москве были задержаны более 3 тыс человек - ГУ МВД
- 14:00 23.01.2020
- Забота об экологии заставляет россиян отказываться от пластиковых соломинок - исследование
- 13:32 23.01.2020
- Россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма - опрос
- 13:20 23.01.2020
- Минтранс Китая приостановил автобусное и водное сообщение с Уханем из-за пневмонии
- 13:05 23.01.2020
- ФАС определилась с правилами предустановки российского ПО на гаджеты
- 13:00 23.01.2020
- Поправка к конституции подразумевает индексацию пенсий работающих пенсионеров - Хабриева
- 12:41 23.01.2020
- С Наамой Иссахар все будет хорошо - Путин
- 12:12 23.01.2020
- Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать