Российские С-400 совместимы с американскими F-35 и не несут угрозы НАТО - Чавушоглу
15:32 23.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО. Об этом информировало агентство Рейтер.
"Мы полагаем, что С-400 и F-35 совместимы, - указал он на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. - Они (С-400 - прим. ТАСС) не представляют угрозы для систем НАТО и союзников по НАТО".
Глава МИД Турции также предложил создать рабочую группу под руководством Североатлантического альянса для изучения этого вопроса.
НОВОСТИ
- 17:00 23.01.2020
- Путин предложил провести саммит "пятерки" постоянных членов СБ ООН
- 16:32 23.01.2020
- Глава Минфина США рекомендовал Грете Тунберг поступить в вуз, прежде чем обсуждать климат
- 16:12 23.01.2020
- Украина является "огромным торговым партнером" для США - Помпео
- 16:00 23.01.2020
- Памфилова не исключила проведения голосования по изменениям в конституции в будний день
- 15:12 23.01.2020
- Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия из-за эпидемии пневмонии
- 15:00 23.01.2020
- Сотруднику МЧС предъявлено обвинение по делу о гибели 5 человек при прорыве трубы в Перми - источник
- 14:32 23.01.2020
- В 2019 году на политических акциях в Москве были задержаны более 3 тыс человек - ГУ МВД
- 14:12 23.01.2020
- Володин выступил против расширения круга вопросов в законопроекте о поправке к конституции
- 14:00 23.01.2020
- Забота об экологии заставляет россиян отказываться от пластиковых соломинок - исследование
- 13:32 23.01.2020
- Россияне считают загрязнение природы угрозой страшнее терроризма - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать