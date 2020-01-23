Российские С-400 совместимы с американскими F-35 и не несут угрозы НАТО - Чавушоглу

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в четверг заявил, что российские зенитные ракетные системы С-400 совместимы с американскими истребителями F-35 и не представляют угрозы для НАТО. Об этом информировало агентство Рейтер.

"Мы полагаем, что С-400 и F-35 совместимы, - указал он на панельной дискуссии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. - Они (С-400 - прим. ТАСС) не представляют угрозы для систем НАТО и союзников по НАТО".

Глава МИД Турции также предложил создать рабочую группу под руководством Североатлантического альянса для изучения этого вопроса.