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НОВОСТИ

За чертой бедности живут более 10 млн украинцев

19:20 23.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Более 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе. 

По его словам, пока этот показатель не улучшится, в государстве будут предпосылки для коррупции. Эхо Москвы

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