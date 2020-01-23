За чертой бедности живут более 10 млн украинцев

19:20 Источник: Эхо Москвы

Более 10 миллионов украинцев живут за чертой бедности. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, пока этот показатель не улучшится, в государстве будут предпосылки для коррупции. Эхо Москвы