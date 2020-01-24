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Пуск ракеты "Союз" с Плесецка отменен по трем возможным техническим причинам - источник

12:00 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан" с космодрома Плесецк отменен в пятницу по трем возможным техническим причинам. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Предварительно рассматриваются три возможных причины: сбой в разгонном блоке "Фрегат", сбой в ракете-носителе или сбой в работе наземного стартового комплекса", - сказал собеседник агентства.

Источник уточнил, что "команда на отмену старта была дана еще в районе 9 часов утра, то есть за несколько часов до расчетного времени запуска".

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