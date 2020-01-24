С начала года в Московский инновационный кластер вошли еще семь научно-производственных предприятий
14:55 24.01.2020
К Московскому инновационному кластеру присоединяются все новые компании. В 2020 году, менее чем за месяц, сотрудничать с ним стали еще семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий. В итоге инновационный кластер объединил уже 700 организаций. В числе новичков Институт пластмасс им. Г.Петрова, Институт общей и неорганической химии им. Н.Курнакова, Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований, Российский химико-технологический университет им. Д.Менделеева, Медико-генетический научный центр им. Н.Бочкова, Институт сверхвысокочастотной полупроводниковой электроники им. В.Мокерова, Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса).
В нынешнем январе количество участников кластера превысило 700. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, исследовательская база более чем 200 научных учреждений, присоединившихся к кластеру, будет полезна многим его участникам, например, для глубокой экспертизы проектов.
Напомним, участники кластера также могут пользоваться более чем 190 мерами поддержки со стороны Москвы, федеральных органов власти и институтов развития.
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