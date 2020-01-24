"Северный поток - 2" выгоден Европе, потому Австрия поддерживает реализацию проекта - посол РФ

22:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Австрийское правительство поддерживает реализацию проекта газопровода "Северный поток - 2", потому что он выгоден для всей Европы. Об этом сообщил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский в интервью австрийской газете "Оберэстеррайхише нахрихтен".

Он обратил внимание на то, что некоторые западные политики и СМИ демонизируют образ России, в особенности "Северный поток - 2". Однако, по словам главы дипмиссии, прагматичные европейцы видят преимущества строительства этого газопровода. "Северный поток - 2" является прибыльным для Австрии и всей Европы, поэтому правительство страны многократно высказывало поддержку реализации этого проекта", - заявил Любинский.

"Северный поток - 2" включает в себя две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год, которые прокладываются от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Трубопровод проходит в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.