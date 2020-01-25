Землетрясение в Турции унесло более десятка жизней

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 18 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер.

Согласно его данным, 13 человек погибли в провинции Элязыг, пять человек - в соседней провинции Малатья.

Министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу заявил, что сотрудники аварийно-спасательных служб проводят поиски под завалами еще 30 пропавших, более 500 человек пострадали.

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в пятницу в 20:55 по местному времени (совпадает с московским) в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.