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Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение первенства Европы по гандболу

17:30 25.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

"С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы. Быть может, большой вклад в это внесет и спорт", - подчеркнул Шишкарев.

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