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НОВОСТИ

Путин поручил проверить, как применяется закон о СМИ

18:00 25.01.2020 Источник: НГ-Online

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить правоприменение закона о СМИ, - сообщается на сайте президента России.

"Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан".

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