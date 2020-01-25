Путин поручил проверить, как применяется закон о СМИ
18:00 25.01.2020 Источник: НГ-Online
"Организовать мониторинг правоприменения Федерального закона от 2 декабря 2019 г. № 426-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан".
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