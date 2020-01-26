США рекомендовали учиться обороне у России

09:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго полагает, что союзникам Вашингтона мог бы быть полезен опыт России в выстраивании обороны. Об этом говорится в материале, опубликованном информационным порталом "Бизнес инсайдер".

Фогго во время выступления в Вашингтоне в декабре 2019 года отметил: "Что касается оборонного потенциала, как я говорю союзникам и партнерам, если у вас ограничены ресурсы, а вы хотите защитить свои берега, то обратите внимание на то, что делают россияне (относительно ограничения доступа и свободы маневра - прим. "Бизнес инсайдер"), и попробуйте обзавестись такие же системами: умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, объединенными береговыми радиолокационными станциями", - приводит портал слова адмирала.

Фогго во время указанного выступления также констатировал, что Россия добилась за последние годы впечатляющих успехов в развитии своего подводного флота. "Думаю, что россияне продолжат вкладывать рубли в создание подводных лодок. У них есть определенные [подводные лодки], обладающие чрезвычайно большим потенциалом", - сказал он. "Россия продолжает вкладывать средства в подводный флот. Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО. И в действительности у них (россиян - прим. ТАСС) достаточно хорошо получается", - добавил адмирал.

В публикации "Бизнес инсайдер" приводится комментарий бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса. Он отметил важность изучения стратегии России в оборонной сфере.