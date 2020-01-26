0
0
86
НОВОСТИ

США рекомендовали учиться обороне у России

09:45 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий ВМС США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго полагает, что союзникам Вашингтона мог бы быть полезен опыт России в выстраивании обороны. Об этом говорится в материале, опубликованном информационным порталом "Бизнес инсайдер".

Фогго во время выступления в Вашингтоне в декабре 2019 года отметил: "Что касается оборонного потенциала, как я говорю союзникам и партнерам, если у вас ограничены ресурсы, а вы хотите защитить свои берега, то обратите внимание на то, что делают россияне (относительно ограничения доступа и свободы маневра - прим. "Бизнес инсайдер"), и попробуйте обзавестись такие же системами: умными минами, противокорабельными крылатыми ракетами, объединенными береговыми радиолокационными станциями", - приводит портал слова адмирала.

Фогго во время указанного выступления также констатировал, что Россия добилась за последние годы впечатляющих успехов в развитии своего подводного флота. "Думаю, что россияне продолжат вкладывать рубли в создание подводных лодок. У них есть определенные [подводные лодки], обладающие чрезвычайно большим потенциалом", - сказал он. "Россия продолжает вкладывать средства в подводный флот. Это асимметричный способ бросить вызов Западу и НАТО. И в действительности у них (россиян - прим. ТАСС) достаточно хорошо получается", - добавил адмирал.

В публикации "Бизнес инсайдер" приводится комментарий бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе Бена Ходжеса. Он отметил важность изучения стратегии России в оборонной сфере.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:10 26.01.2020
У госпитализированных в Москве китайцев пневмонии не обнаружено
0
42
09:15 26.01.2020
Китай: Коронавирусом заражены более 2000 человек, 56 погибло
0
136
22:50 25.01.2020
Семь граждан КНР госпитализированы в Москве с высокой температурой
0
735
19:00 25.01.2020
Обновлены данные по числу заболевших "Уханьской" пневмонией
0
1056
18:30 25.01.2020
Лайнер "Белавиа" Минск-Мюнхен развернули над Польшей и посадили в Гродно
0
1196
18:00 25.01.2020
Путин поручил проверить, как применяется закон о СМИ
0
1009
17:30 25.01.2020
Россия и Украина могут подать совместную заявку на проведение первенства Европы по гандболу
0
974
17:00 25.01.2020
Между военными РФ и США в Сирии - нормальные отношения - Минобороны
0
849
16:49 25.01.2020
Военные ЦВО помогают ликвидировать снежные заносы на дорогах Алтайского края
0
854
16:20 25.01.2020
Московских первоклассников учат играть в шахматы 
0
844

Возврат к списку