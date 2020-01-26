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Коронавирус начал адаптироваться, усложнив эпидемиологическую ситуацию - Госкомитет КНР

12:45 26.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. Об этом в воскресенье на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

"Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку", - сказал он. "Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию", - подчеркнул глава ведомства.

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