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ВОЗ не получала данные о мутации коронавируса 2019-nCoV

08:10 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не располагает свидетельствами того, что коронавирус 2019-nCoV, вызвавший в Китае пневмонию нового типа, претерпел изменения. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в воскресенье информационном бюллетене ВОЗ.

"ВОЗ не получала свидетельств того, что вирус изменился, - отмечается в нем. - ВОЗ ожидает дальнейшей информации от китайских официальных лиц".

Ранее в воскресенье об усилении способности коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию, заявил на пресс- конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

В информационном бюллетене ВОЗ подчеркивается, что, согласно нынешним оценкам, инкубационный период 2019-nCoV варьируется от двух до 10 дней. Во время других вспышек болезней, связанных с коронавирусом, в том числе MERS (ближневосточный респираторный синдром), "некоторые люди, не проявлявшие симптомов, могли заражать других", указывают в организации.

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