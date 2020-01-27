ВОЗ не получала данные о мутации коронавируса 2019-nCoV
08:10 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на настоящий момент не располагает свидетельствами того, что коронавирус 2019-nCoV, вызвавший в Китае пневмонию нового типа, претерпел изменения. Об этом говорится в опубликованном в Женеве в воскресенье информационном бюллетене ВОЗ.
"ВОЗ не получала свидетельств того, что вирус изменился, - отмечается в нем. - ВОЗ ожидает дальнейшей информации от китайских официальных лиц".
Ранее в воскресенье об усилении способности коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию, заявил на пресс- конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.
В информационном бюллетене ВОЗ подчеркивается, что, согласно нынешним оценкам, инкубационный период 2019-nCoV варьируется от двух до 10 дней. Во время других вспышек болезней, связанных с коронавирусом, в том числе MERS (ближневосточный респираторный синдром), "некоторые люди, не проявлявшие симптомов, могли заражать других", указывают в организации.
НОВОСТИ
- 09:20 27.01.2020
- Нидерланды извинились за роль страны в Холокосте
- 09:05 27.01.2020
- От последствий коронавируса в Китае погибли уже 80 человек
- 09:00 27.01.2020
- За скрутку пробега у подержанных машин предлагают брать штрафы до 1 млн рублей
- 08:50 27.01.2020
- В Новосибирске ученые разработали две экспериментальные вакцины от коронавируса
- 08:30 27.01.2020
- Ниже $60 за баррель опустилась цена на нефть марки Brent
- 07:50 27.01.2020
- При обстреле посольства США в Багдаде пострадал один человек - агентство
- 07:40 27.01.2020
- На парламентских выборах в Перу лидирует правоцентристская партия - экзитпол
- 07:30 27.01.2020
- Баскетболист Коби Брайант вместе с 13-летней дочерью погиб при крушении вертолета - портал
- 20:45 26.01.2020
- Мадагаскар: Более 30 человек погибло из-за сильных дождей и наводнений
- 20:15 26.01.2020
- На таджикского оппозиционера попытались надавить через сына и Москву
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать