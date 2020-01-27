Справку о трудовой деятельности можно будет получить в МФЦ

12:00 Источник: Газета.Ru

Российский премьер Михаил Мишустин расширил перечень госуслуг, которыми россияне могут воспользоваться в «Многофункциональных центрах» (МФЦ). Теперь граждане смогут получать там данные о трудовой деятельности, говорится на сайте кабмина.

Мишустин подписал постановление и дополнил перечень услуг предоставлением справок о трудовой деятельности. Это позволит жителям получать необходимые сведения в ПФР и в МФЦ.

Уточняется, что справки будут предоставляться только зарегистрированным людям и по экстерриториальному принципу, то есть в любых отделениях Пенсионного фонда страны и центрах независимо от места жительства. Газета.Ru