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В отношении мужчины, который оставил детей в аэропорту "Шереметьево", заведено уголовное дело

13:20 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, который оставил двух своих малолетних детей в московском аэропорту «Шереметьево», — сообщает Следственный комитет. Выясняются причины, по которым мужчина оставил детей 2011-го и 2014-го годов рождения в беспомощном состоянии, — добавили в СК. Эхо Москвы

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