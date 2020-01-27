В отношении мужчины, который оставил детей в аэропорту "Шереметьево", заведено уголовное дело
13:20 27.01.2020 Источник: Эхо Москвы
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