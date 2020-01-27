0
0
149
НОВОСТИ

Раулю Арашукову вменяется растрата порядка 775 млн рублей - следствие

17:12 27.01.2020 Источник: Интерфакс

Бывший советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, отец экс-сенатор Рауфа Арашукова, подозревается в присвоении и растрате порядка 775 млн рублей в рамках новых уголовных дел, возбужденных в его отношении, заявляет следствие.

Ранее о том, что в октябре 2019 года в отношении Арашукова-старшего возбуждены четыре новых уголовных дела о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил журналистам его адвокат Владимир Постанюк. В одном из дел фигурирует дочь Рауля Арашукова, родная сестра Рауфа Арашукова, Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, супруга Рауля Арашукова и мама экс-сенатора.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 27.01.2020
"Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"
0
0
18:00 27.01.2020
Жители Алтая из-за снегопадов столкнулись с перебоями в поставках продуктов - СМИ
0
82
17:32 27.01.2020
Трех подростков в Костроме подозревают в намерении устроить стрельбу в школе
0
113
17:00 27.01.2020
Ряд российских авиакомпаний приостановил рейсы в Китай
0
168
16:32 27.01.2020
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус, все они не подтвердились
0
205
16:12 27.01.2020
Подготовлен законопроект о снижении НДФЛ для нерезидентов с 30% до 13%
0
227
16:00 27.01.2020
Подданный Японии задержан в РФ при попытке получения секретных материалов
0
238
15:32 27.01.2020
Комиссия единороссов по этике рекомендовала исключить из партии главу Чувашии - источник
0
257
15:12 27.01.2020
ФСБ РФ приостановила следствие по делу задержанных в Керченском проливе украинских моряков
0
266
15:00 27.01.2020
Путин поручил до 15 апреля подготовить законопроект о продлении материнского капитала
0
270

Возврат к списку