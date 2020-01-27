Раулю Арашукову вменяется растрата порядка 775 млн рублей - следствие
17:12 27.01.2020 Источник: Интерфакс
Бывший советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков, отец экс-сенатор Рауфа Арашукова, подозревается в присвоении и растрате порядка 775 млн рублей в рамках новых уголовных дел, возбужденных в его отношении, заявляет следствие.
Ранее о том, что в октябре 2019 года в отношении Арашукова-старшего возбуждены четыре новых уголовных дела о присвоении и растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщил журналистам его адвокат Владимир Постанюк. В одном из дел фигурирует дочь Рауля Арашукова, родная сестра Рауфа Арашукова, Камилла Агоева, в другом - Нелли Арашукова, супруга Рауля Арашукова и мама экс-сенатора.
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