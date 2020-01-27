"Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"
18:40 27.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Газпром" поставил по газопроводу "Турецкий поток" первый миллиард кубометров газа, говорится в сообщении российского газового холдинга.
"Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу", - отмечается в сообщении.
Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. Президенты России и Турции 8 января в Стамбуле провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".
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