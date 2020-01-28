Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106
09:05 28.01.2020 Источник: RNS
Общее число жертв нового коранавируса в Китае достигло 106. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению.
«Число погибших от вспышки коронавируса в Китае резко выросло до 106. Китайские власти подтвердили 1771 новый случай заражения», — пишет издание.
Отмечается, что большинство скончавшихся находились в провинции Хубэй, на востоке центральной части Китая, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса.
Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по данным газеты People’s Daily, составило 4,1 тыс. RNS
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