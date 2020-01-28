Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106

09:05 Источник: RNS

Общее число жертв нового коранавируса в Китае достигло 106. Об этом сообщает газета South China Morning Post со ссылкой на данные комиссии по здравоохранению.

«Число погибших от вспышки коронавируса в Китае резко выросло до 106. Китайские власти подтвердили 1771 новый случай заражения», — пишет издание.

Отмечается, что большинство скончавшихся находились в провинции Хубэй, на востоке центральной части Китая, где был зафиксирован эпицентр вспышки коронавируса.

Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по данным газеты People’s Daily, составило 4,1 тыс. RNS