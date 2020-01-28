Большинство россиян не верит в примету о том, что високосный год неудачен

11:05 Источник: Интерфакс

Большинство сограждан (70%) слышали о примете, по которой в високосный год, в частности, 2020-й, следует ожидать трудностей и катаклизмов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие во вторник в "Интерфакс".

Исследование показало, что 33% россиян верят в такие приметы. Среди опрошенных каждый десятый ожидает, что нынешний високосный год будет тяжелым, 9% респондентов полагают, что он окажется неудачным, 7% участников опроса связывают с високосным годом повышенную смертность.

Также 4% россиян верят в примету, что в високосный год обычно заключаются несчастливые браки, поэтому в этот год не стоит жениться. 2% респондентов считают плохой идеей строить дом или делать ремонт в високосный год.

При этом большинство сограждан (64%) не верят в примету о том, что високосный год непременно плох и неудачен.