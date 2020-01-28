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Израиль усиливает военное присутствие на Западном берегу перед объявлением "сделки века"

14:12 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль перебрасывает дополнительные пехотные подразделения на Западный берег реки Иордан для обеспечения безопасности в преддверии ожидаемой в 20:00 мск во вторник публикации "сделки века" по ближневосточному урегулированию президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После оценки текущей ситуации, проведенной в Армии обороны Израиля, было решено направить в район долины реки Иордан дополнительные пехотные подразделения", - говорится в заявлении израильских военных.

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