Обсуждать отношения после "брекзита" Британия и ЕС начнут в марте - СМИ
18:55 28.01.2020 Источник: Интерфакс
ЕС и Великобритания 3 марта начнут переговоры об отношениях после Brexit, сообщает газета The Guardian со ссылкой на внутренний документ Евросоюза.
Ожидается, что министры стран ЕС согласуют позицию Брюсселя по этому вопросу на встрече 25 февраля. До этого Брюссель и Лондон будут планировать дискуссии и определять круг проблем, которые будут на них обсуждаться.
Сразу после того как Великобритания официально покинет ЕС, начнется 11-месячный переходный период, который завершится 31 декабря 2020 года. В это время Великобритания будет оставаться в европейском таможенном союзе и едином рынке, сохранится свобода передвижения между Великобританией и ЕС. В то же время, Великобритания потеряет членство в Европарламенте и Еврокомиссии.
Этот период необходим, чтобы ЕС и Великобритания могли спокойно согласовать свои будущие отношения. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ранее заявлял, что не намерен продлевать переходный период.
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