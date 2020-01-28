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НОВОСТИ

Виталий Мутко назначен гендиректором госкокорпорации

19:35 28.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший зампред правительства РФ Виталий Мутко назначен гендиректором госкорпорации ДОМ.РФ. "Да, информацию подтверждаем", - сказал собеседник ТАСС в окружении бывшего вице-премьера.

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