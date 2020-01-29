Путин "ничего не думает" о переименовании президента в "верховного правителя" - Песков
13:00 29.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
У президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на "верховный правитель". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя озвученную ранее инициативу.
"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива, - отметил он. - Президент Путин ничего не думает по этому поводу".
Как сообщил ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, среди поступающих на рассмотрение группы идей - переименование должности главы государства на "верховный правитель". Такое предложение неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.
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