Путин "ничего не думает" о переименовании президента в "верховного правителя" - Песков

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У президента России Владимира Путина нет никакой позиции относительно идеи переименовать название должности главы государства и заменить его на "верховный правитель". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя озвученную ранее инициативу.

"Пока это все идет в режиме дискуссии, это новая инициатива, - отметил он. - Президент Путин ничего не думает по этому поводу".

Как сообщил ранее сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений по изменениям в конституции, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, среди поступающих на рассмотрение группы идей - переименование должности главы государства на "верховный правитель". Такое предложение неоднократно звучало от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который считает, что нужно отказаться от иностранных заимствований в названиях государственных должностей в РФ.