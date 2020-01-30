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На сегодняшний день больных "Уханьской пневмонией" в России нет - Минздрав

21:14 30.01.2020 Источник: Интерфакс

Минздрав РФ сообщает об отсутствии больных новым коронавирусом в России. "Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства в четверг вечером. При этом Минздрав ссылается на данные Роспотребнадзора.

По последним данным, на территории Китая, где находится большинство заболевших, зафиксировано более 7 тыс. случаев заболевания новым типом коронавируса. От умерли 170 человек.

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