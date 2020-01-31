В Киев прибыл глава Госдепа США Майк Помпео
23:55 30.01.2020 Источник: Интерфакс
Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в четверг вечером прибыл в Киев, сообщает заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок в своем Tвиттере.
В пятницу Помпео проведет ряд встреч, в частности с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко, министром обороны Андреем Загороднюком.
Также он примет участие в церемонии возложения цветов к мемориалу "Стена памяти погибших за Украину" в Михайловском Златоверхом монастыре.
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