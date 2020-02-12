Турция поместила на границе с Идлибом реактивные системы залпового огня - СМИ
19:35 12.02.2020 Источник: Интерфакс
Турецкое военное командование перебросило к границе с сирийской провинцией Идлиб реактивные системы залпового огня (РСЗО), сообщает в среду агентство "Анадолу". "Колонна грузовиков с системами РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района Рейханлы в провинции Хатай на границе с сирийским Идлибом", - отмечается в сообщении.
Ранее в феврале неоднократно поступали сообщении о переброске турецких подкреплений к границе с Сирией.
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